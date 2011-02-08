Министр: ориентируем фермеров заниматься молоком и мясом
20:55, 08 февраля 2011Общество
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Желающих ожидают льготы
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что фермерские хозяйства Украины не будут конкурентными в производстве зерновых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.
«Сегодня мы будем ориентировать фермеров, чтобы они занимались производством молока и мяса. Потому что они не будут конкурентными в производстве зерновых», – сказал он.
При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что желающих работать в производстве молочно-мясной продукции ожидают государственные льготы, однако конкретных их размеров министр не назвал.
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