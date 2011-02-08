Эксперт считает, что в экономике РФ мало украинских денег

Объем украинских инвестиций в российскую экономику не соответствует потенциальным возможностям украинского бизнеса.

Такое мнение высказал советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине Алексей УРИН сегодня в ходе круглого стола на тему «Перспективы украинского бизнеса в России», организованного Институтом Горшенина.

По его словам, из 110 млрд. долл. иностранных инвестиций, накопленных Россией, доля украинских вложений едва заметна, и это не нормально. «На сегодняшний день мы не видим притока инвестиций из Украины, хотя перспективы для украинского капитала в России есть», – убежден А.УРИН.

При этом, по его словам, украинским инвесторам стоит учитывать, что расклад прямых инвестиций по отраслям российской экономики показывает, что наиболее интересные для инвестирования направления находятся в обрабатывающем, а не добывающем секторе. «Государство оказывает всестороннюю поддержку тем отраслям, которые формируют высокую добавленную стоимость своей продукции и развивают технологии. В 2010 году за три квартала в обрабатывающее производство России было инвестировано 19 млрд. долл., а в добычу полезных ископаемых – лишь 8,6 млрд. долл. Это говорит о том, что интерес инвесторов к производству с высоким переделом достаточно высок», – отметил А.УРИН.

В этой связи он обратился к украинским машиностроителям с приглашением открывать свое производство в России.