Пискун забрал у Кузьмина дело об отравлении Ющенко

Генеральный прокурор Святослав ПИСКУН забрал у своего заместителя Рената КУЗЬМИНА четыре самых резонансных дела.

Об этом сообщает газета "Сегодня".

Как стало известно изданию, у Р.КУЗЬМИНА, курирующего Главное следственное управление Генпрокуратуры, забрали 4 дела: по отравлению Президента Виктора ЮЩЕНКО, убийству журналиста Георгия Гонгадзе, смерти лидера Руха Вячеслава Чорновила и обвинениям в адрес экс-председателя НАК «Нафтогаз Украина» Алексея ИВЧЕНКО.

По словам самого Р.КУЗЬМИНА, которые приводит издание, указанные дела по письменному распоряжению генпрокурора передали другому заместителю Николаю ГОЛОМШЕ, который является уроженцем Львова.

Сам С.ПИСКУН в данный момент находится на больничном и его обязанности, вместо первого заместителя Александра МЕДВЕДЬКО, исполняет именно Н.ГОЛОМША, приставки "первый" не имеющий, пишет газета.