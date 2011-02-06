В Тернополе презентовали книгу «ОУН (бандеровцы): фрагменты деятельности и борьбы».

Как передает корреспондент УНИАН, книгу тернопольского историка и общественного деятеля Святослава ЛИПОВЕЦКОГО презентовали по случаю 70-летия создания Революционного провода ОУН. Участие в мероприятии, организованном Молодежным националистическим конгрессом, приняли представители общественных организаций и ученые.

Книга состоит из 20 разделов, в ней представлено множество фотографий из архива автора, Центра национального возрождения и Центра исследований освободительного движения.

В книге рассказывается об освободительной борьбе в Надднепрянской, Западной и Карпатской Украине, вехах создания освободительных организаций, самых громких процессах над членами ОУН, также в ней представлено жизнеописание Степана Бандеры и Евгения Коновальца, воспоминания о пребывании националистов в местах заключения, хроника создания УПА, материалы о деятельности ОУН в эмиграции, в советской Украине и в период независимости нашего государства.