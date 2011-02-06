К 70-летию Ивана Миколайчука состоится этнофестиваль

По случаю 70-летия со дня рождения выдающегося украинского киноактера, сценариста и режиссера Ивана Миколайчука власть Буковины инициирует проведение первого этнографического фестиваля “На гостини до Івана”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение подписал первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ. Это событие состоится 15 июня, в юбилейный день рождения Ивана Миколайчука на его родине.

Заниматься организацией фестиваля будет управление культуры и отдел по вопросам туризма Черновицкой облгосадминистрации и Кицманская райгосадминистрация. В оргкомитет фестиваля войдут сельские председатели Кицманского района, общественность.

Фестивальное действо пройдет в селах Кицманского района, расположенных вдоль автомобильной дороги от родного села кинохудожника – с. Чертория до Черновцов, и на нем будет представлена традиционная народная буковинская фольклорная культура, в частности любительское песенное и танцевальное искусство, обряды, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, национальной одежды и вышивок, блюд буковинской кухни и т.д.

Организаторы уверены, что этнофестиваль “На гостини до Івана” посетит довольно много гостей из столицы и из-за рубежа. Уже в ближайшее время состоится встреча с представителями туристических компаний и туроператорами области и им будет представлен туристический путеводитель фестиваля. Также, по данным организаторов, в области разрабатывается туристическо-познавательный маршрут “Тропами Ивана Миколайчука”.