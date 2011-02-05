Туроператоры приостановили продажу туров в Египет

Туроператоры приостановили продажи туров и прекратили выдачу документов за уже оплаченные туры в Египет после обнародования рекомендаций МИД Украины воздержаться от поездок в Египет.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ), самолеты, которые летают в Египет, выполняют рейсы с целью планово вывезти туристов, которые отдыхают на известных египетских курортах.

Сегодня в Египет отправилось шесть самолетов, на борту которых находился 31 пассажир, среди которых иностранцы и несколько туристов, у которых были документы на руках еще до обнародования рекомендаций МИД.

В Украине работают пять туроператоров в направлении Египет. Они объявили о приостановлении продаж туров в Египет до стабилизации ситуации и организовали информирование туристов о потенциальной опасности.

Кабинет Министров Украины выделил 10 млн.грн. на срочную эвакуацию украинцев из Египта. 4-5 февраля планируется отправить туда два самолета для экстренной эвакуации украинских граждан, постоянно проживающих в этой стране.

Массовые антиправительственные демонстрации в Египте не стихают уже больше недели. Во вторник Х.Мубарак, управляющий страной уже почти 30 лет, заявил, что покинет свой пост после очередных президентских выборов в сентябре этого года и не будет выдвигать свою кандидатуру на шестой срок. Однако демонстранты продолжают добиваться немедленной отставки Президента. В случае, если это требование не будет выполнено, они намерены в пятницу организовать массовую манифестацию около президентского дворца.

По данным ООН, в ходе выступлений по всей стране погибло уже около 300 человек.