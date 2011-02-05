В Донецкой области закроют 26 школ

В Донецкой области в этом году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ или 2,5% от общего количества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание.

В ОГА уточнили, что данная Региональная дорожная карта была разработана по распоряжению председателя облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА для оптимизации структуры бюджетной сферы и утверждена в октябре 2010 года.

В пресс-службе пояснили, что программа «Образование Донетчины. 2007-2011 годы» содержит перспективный план «Оптимизация сети общеобразовательных школ», который ежегодно уточняется и корректируется на основании анализа демографической ситуации, наполняемости школ, состояния и материально-технической базы зданий, расходов на их содержание в условиях недостаточного финансирования отрасли, географического размещения и т.д.

Так, общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК отмечает, что власти планируют закрытие и тех учебных заведений, наполняемость которых значительно превышает 30% .

Кроме того, она подчеркивает, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы. По словам М.ОЛЕЙНИК, в Донецке, в Петровском районном отделе образования, рассматривается вопрос закрытия украинской школы №111, в которой обучаются 240 учеников при проектной мощности данной школы в 500 учеников.

По ее словам, в планах на закрытие и украинская школа №136 в Буденовском районе Донецка. В данной школе сегодня обучаются 570 школьников при проектной мощности в 600 человек, но родителям учеников объявлено, что школа уже не будет набирать в текущем году первоклассников и детей в 10-11-е классы.

Также в Ворошиловском районе Донецке планируют закрыть Украинский гумманитарный коллегиум.

М.ОЛЕЙНИК считает, что такая оптимизация никак не сможет обеспечить качества образования, а скорее, наоборот. По ее мнению, «это сплошное беззаконие и произвол», «языковой геноцид украинской нации и нарушение действующего законодательства и Конституции Украины».