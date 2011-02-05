Фирташ: все будет зависеть от концентрации азотных предприятий

Собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ прогнозирует рост цен на минеральные удобрения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Рост цен Д.ФИРТАШ связал с динамикой цен на газ и нефть на мировом рынке.

«Я думаю, что этот вопрос сложный, потому что мы привязаны к газу. Я повторюсь: 67% - это себестоимость газа. Но видите, что сейчас происходит с нефтью. Учитывая, что раньше у нас были контракты, где мы не были привязаны, скажем, к баррелю нефти. В 2008 году правительство подписало и привязалось к баррелю нефти, и теперь мы очень сильно зависим, а тенденция сейчас пошла вверх в связи с тем, что в Египте происходит, в Омане. И теперь, естественно, будет рост и на газ. А раз будет рост на газ, значит, будет и на удобрения», - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, «вообще сама тенденция азота, азотных удобрений (цен на удобрения – УНИАН) пошла вверх в Европе, то есть это не только у нас. У нас, наверное, надо будет садиться… То есть, все будет зависеть от того, какая будет концентрация азотных предприятий и у кого».

«Если, допустим, у нас, как Группы, получиться сконцентрировать их, - сказал Д.ФИРТАШ, - тогда у нас будет диалог с правительством. Потому что, в принципе, по большому счету, если взять все украинские мощности предприятий, которые производят удобрения, это рынок всего 15% от всего производства. То есть, мы настроены больше на экспорт, наш основной бизнес - это экспорт, и поэтому нам надо объединиться, чтобы мы в Южном порту имели одну точку, в которой мы могли бы диктовать условия. Потому что каждый по себе завод он ничего не может диктовать».

Как сообщал УНИАН, по информации Украинской аграрной конфедерации (УАК), минеральные удобрения всех видов за год возросли в цене на 40%.

В УАК прогнозируют, что в краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала текущего года предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м), а Минтранс Украины принял на рассмотрение предложения поднять тарифы на грузоперевозки.

Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 года, считают аналитики УАК.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Дениса БЕЛОВА, цены на удобрения весной вырастут на 10-15%, а то и больше.

Как считает старший аналитик ИК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, тенденция роста цен на удобрения сохранится до апреля 2011 года.