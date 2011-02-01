Дата визита Януковича в Великобританию пока не определена
20:24, 01 февраля 2011Общество
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Сообщил посол
Дата визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Великобританию пока не определена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.
При этом он подчеркнул, что Великобритания придает важное значение визиту Президента Украины в Лондон.
«Конечно, мы рассматриваем визит Виктора ЯНУКОВИЧА, как очень важное событие, но пока еще конкретная дата этого визита не определена», - сказал посол.
При этом он подчеркнул, что на днях в Давосе Президент Украины встречался с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЭМЕРОНОМ.
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