Дата визита Януковича в Великобританию пока не определена

Дата визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Великобританию пока не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.

При этом он подчеркнул, что Великобритания придает важное значение визиту Президента Украины в Лондон.

«Конечно, мы рассматриваем визит Виктора ЯНУКОВИЧА, как очень важное событие, но пока еще конкретная дата этого визита не определена», - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что на днях в Давосе Президент Украины встречался с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЭМЕРОНОМ.