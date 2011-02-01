Мустафу Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию мира
19:38, 01 февраля 2011Общество
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Общество защиты угнетенных народов выдвинуло кандидатуру известного правозащитника и диссидента, председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира, сообщает Радио Свобода.
Два года назад кандидатуру Джемилева на присуждение Нобелевской премии мира уже выдвигал Первый Всемирный конгресс крымских татар, напоминает радиостанция.
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