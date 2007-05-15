ДТП з Григорием Омельченко (фоторепортаж)

15 мая, в 9.30 в г. Киеве на перекрестке улиц Институтской и Садовой автомобиль «Ниссан альмера» сбил народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Григория ОМЕЛЬЧЕНКО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины.

Как отметили в ЦОС, депутат был сбит на пешеходном переходе. Кроме того, в столичной милиции отметили, что на момент инцидента светофор не работал, однако водитель был обязан пропустить пешехода.

По данным сайта БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО находится в шоковом состоянии. Травмы нардепа оцениваются как средней тяжести.Из больницы Скорой помощи, куда депутата доставили после ДТП, ОМЕЛЬЧЕНКО перевели в госпиталь СБУ.

Позже из ГАИ пришло сообщение, что водитель, сбивший депутата, задержан.

Фото УНИАН