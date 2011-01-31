В центре Винницы горит кафе возле управления НБУ

11:14, 31 января 2011
Общество
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Работают 9 машин пожарных

В центре Винницы горит кафе «Вогник», которое находится возле здания Управления Национального банка Украины в Винницкой области на улице Соборной.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение о пожаре поступило сегодня около 10-и часов.

Сейчас на всей улице Соборной перекрыто движение транспорта. На месте работают 9 машин пожарных, которые пытаются локализовать пожар.

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