В центре Винницы горит кафе возле управления НБУ

В центре Винницы горит кафе «Вогник», которое находится возле здания Управления Национального банка Украины в Винницкой области на улице Соборной.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение о пожаре поступило сегодня около 10-и часов.

Сейчас на всей улице Соборной перекрыто движение транспорта. На месте работают 9 машин пожарных, которые пытаются локализовать пожар.