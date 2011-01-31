Акимова: низкие бизнес-рейтинги Украины - остаток прежних лет

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА надеется, что Украина улучшит свои позиции в рейтингах, оценивающих легкость ведения бизнеса в стране по итогам 2011 года.

Об этом она заявила в эфире 5-го канала, комментируя показатели рейтингов, согласно которым позиция Украины по легкости ведения бизнеса остается достаточно низкой.

«Все рейтинги «Дуинг бизнес» готовятся, как правило, в середине текущего года, и по сути отражают ситуацию за год до того. Основные изменения, которые происходили в Украине, пришлись на вторую половину 2010 года, и я уверена, что они найдут свое отражение в рейтинге Украины следующено года», - сказала И.АКИМОВА.

В частности, позитивное влияние на ведение бизнеса, а следовательно и на рейтинг, по ее мнению, окажут изменения к закону о госзакупках, принятый закон об энергорынке, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также пакет законов по дерегуляции.

Напомним, что 19 января ряд СМИ сообщил, что согласно отчету Political Risk Atlas 2011, подготовленном британской консалтинговой компанией Maplecroft, по итогам 2010 года в Украине ухудшились показатели корпоративного управления и макроэкономической стабильности, соблюдения прав человека в работе правоохранительных органов и критически снизился уровень образования. Кроме того, увеличилась степень госрегулирования бизнеса.

Вместе с этим, благодаря факторам "стрес­со­устой­чи­вость граж­дан" и "снижение уро­вня террористической опас­но­сти" в антирейтинге 2010 года Украина улучшила по сравнению с 2009 годом свою инвестиционную привлекательность и переместилась с 62-го на 74-е место (из 196), оказавшись между Буркина-Фасо (73-я) и Республикой Восточный Тимор (75-я).