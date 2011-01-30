Мэрия Херсона планирует обогреть бездомных за счет МЧС

В Херсоне с 1 февраля будут работать пункты обогрева для бездомных.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона.

Как отметил городской председатель Владимир САЛЬДО, решение вопроса по существу возможно лишь при условии координации усилий местной и областной власти. По этому поводу мэр Херсона обратился к председателю облгосадминистрации Николаю КОСТЯКУ о содействии в установлении стационарных палаток Главного управления МЧС Украины в Херсонской области. В свою очередь, исполнительными органами городского совета будет организована охрана пунктов и предоставление бездомным гражданам бесплатного горячего питания, теплой одежды и т. п. Планируется, что пункты обогрева начнут работать в круглосуточном режиме с 1 февраля и будут действовать до 11 марта.