В Донецке возложили цветы в честь Дня Героев Крут

Сегодня в Донецке в честь Дня Героев Крут возложили цветы к мемориальной доске известного украинского поэта Василя Стуса, которая расположена на фасаде здания филологического факультета Донецкого Национального университета, где учился поэт.

Как передает корреспондент УНИАН, цветы к мемориальной доске возложили начальник главного управления взаимодействия с общественностью и по делам национальностей и религий Донецкой облгосадминистрации Ольга МАШТАКОВА, начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим РОВИНСКИЙ и заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК.

Во время церемонии возле мемориальной доски собралось около десятка студентов вуза и несколько активистов Конгресса украинских националистов.

В этот раз мероприятие прошло скромно, тогда как в предыдущие годы в аналогичном возложении участвовало большее количество человек и мероприятие сопровождалось большим числом студентов.