Азаров поделил Украину между министрами (список)

Кабинет министров внес изменения в распоряжение об обеспечении взаимодействия Кабмина с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в связи с изменениями в своем составе.

Соответствующее распоряжение Кабмина №31 от 19 января размещено на сайте правительства.

Документом определено, что

- руководитель Министерства экономического развития и торговли (Клюев А.П. - Прим.) непосредственно отвечает за взаимодействие с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления: Автономная республика Крым, Запорожская, Харьковская области и Севастополь;

- руководитель Министерства инфраструктуры (Колесников Б.В.) – Волынская, Донецкая области и Киев;

- руководитель Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Тихонов В.Н.) - Луганская, Николаевская, Ровенская, Херсонская области;

- руководитель Министерства социальной политики (Тигипко С.Л.) – Днепропетровская, Кировоградская, Хмельницкая, Черниговская области;

- руководитель Минюста (Лавринович А.В.) - Винницкая область;

- руководитель Министерства культуры (Кулиняк М.А.) - Ивано-Франковская область;

- руководитель Министерства энергетики и угольной промышленности (Бойко Ю.А.) - Черновицкая область;

- руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия (Присяжнюк Н.В.) - Житомирская область;

- руководитель МЧС (Балога В.И.) - Закарпатская область;

- руководитель МВД (Могилев А.В.) - Киевская область;

- руководитель Антимонопольного комитета (Цушко В.П.) - Сумская область;

- руководитель Министерства образования и науки, молодежи и спорта (Табачник Д.В.) - Полтавская область;

- руководитель Министерства экологии и природных ресурсов (Злочевский Н.В.) - Одесская область;

- руководитель МОЗ (Емец И.Н.) - Тернопольская область;

- руководитель Минфина (Ярошенко Ф.А.) - Черкасская область.