В макеевской милиции умер арестованный на 5 суток мужчина

В Макеевке Донецкой области милиция и прокуратура проводят проверку по факту смерти в изоляторе временного содержания арестованного.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня около 6.00 в ИВС по причине болезни скончался административный арестованный, 1971 года рождения.

25 января он решением Горняцкого районного суда Макеевки при рассмотрении административного протокола, составленного за нарушение ст.173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), был подвергнут административному аресту на 5 суток. В тот же день для отбытия наказания он был помещен в ИВС Макеевки.

Сегодня в 4.40 осуществлявшему наблюдение постовому изолятора из камеры, где содержались админарестованные, поступил сигнал о том, что молодому мужчине стало плохо. Сразу же была вызвана скорая помощь, а сотрудники ИВС, переведя админарестованных в другую камеру, стали оказывать больному первую медицинскую помощь. Прибывшие врачи поставили ему диагноз «эпилепсия-эпистатус» и вызвали реанимационную бригаду. Однако приехавшим медикам, несмотря на все принятые реанимационные меры, спасти мужчину не удалось.