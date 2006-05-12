Луценко выставил ГАИ новое требование

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО требует от руководства ГАИ начать с 1 июня фиксировать на видеокамеру все тяжелые ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания в Киеве с руководителями областных управлений ГАИ МВД Украины.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «с 1 июня любые тяжелые ДТП обязательно должны быть зафиксированы на видео. В каждом межрайонном отделении ГАИ должна быть недорогая, обычная бытовая видеокамера, а то и две». При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, обращаясь к руководителям на совещании областных управлений ГАИ, что «кто это не организует, пеняйте на себя».

Объясняя необходимость фиксации тяжелых ДТП с тяжкими последствиями на видеокамеру, министр отметил, что это необходимо для избежания фальсификаций при фиксировании осмотра места происшествия, поскольку такие случаи, по имеющейся у него информации, случаются достаточно часто.