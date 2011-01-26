Киевского чиновника выпустили из СИЗО

Поздно вечером 25 января экс-начальник Главного управления охраны культурного наследия КГГА Руслан КУХАРЕНКО вышел из Лукьяновского СИЗО.

Как пишет газета «Сегодня», его отпустили на подписку о невыезде. Решение о смене меры пресечения следователь вчера объявил адвокатам Р.КУХАРЕНКО – Руслану БАКЛАНУ и Владимиру ГОЛУБЮ. «Досудебное следствие закончено. Теперь мы будем знакомиться с делом, и после этого оно будет направлено в суд. Наша борьба только начинается», – сказал Р.БАКЛАН.

При этом Р.КУХАРЕНКО утверждает, что из КГГА его не увольняли, и собирается выйти на работу. «Меня никто не увольнял. На время, пока я находился в СИЗО, меня отстранили от работы», – сказал он.

Как сообщалось, Р.КУХАРЕНКО был задержан 30 августа 2010 года. Его обвиняют в том, что он якобы незаконно заключал договора о предоставлении юридических услуг.