Правительство хочет видеть Ледовый дворец уже к 1 июля

В Луганске построят Ледовый дворец.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии Луганского городского совета депутаты единогласно проголосовали за выделение земли под строительство Ледового дворца в квартале Степном.

Строительство Ледового дворца в Луганске должно быть завершено уже к 1 июля текущего года. По словам городского головы Сергея КРАВЧЕНКО, такая задача перед городом поставлена правительством. Основная часть средств на строительство, по словам мэра, будет выделена из государственного бюджета.

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25 января на сессии Луганского городского совета утвержден Генеральный план города Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Луганска Сергей КРАВЧЕНКО отметил, что на сегодняшней сессии была принята градостроительная «конституция» города, на базе которой уже будет разрабатываться детальная планировка застройки территорий областного центра.

«Принятие этого документа - это очень важный шаг в развитии города. Поэтому мы провели очень большую работу по ознакомлению с Генпланом общественности, максимально учли все дополнения, которые поступили от луганчан в ходе общественных слушаний и работы согласительной комиссии. Предложения согласительной комиссии, которые вызвали споры сегодня на сессии и касаются строительства отдельного объекта, создания парковой или другой зоны в каком-то конкретном квартале или районе, мы дали протокольное поручение управлению архитектуры и градостроительства Луганского городского совета учесть при разработке планов детальной планировки территории города», - прокомментировал принятие Генплана С.КРАВЧЕНКО.

Проект Генерального плана г. Луганска прошел комплексную государственную экспертизу в г. Киеве.

Расчетный период Генерального плана г. Луганска - до 2029 года.