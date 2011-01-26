Регата на кубок Президента Польши состоится на Днепре

В Херсоне в сентябре 2011 г в рамках празднования Дня города состоится яхтенная регата на кубок Президента Польши Бронислава КОМАРОВСКОГО.

Об этом шла речь на встрече польской делегации во главе с Генеральным консулом Республики Польша в Одессе Йоанной СТЖЕЛЬЧИК с мэром Херсона Владимиром САЛЬДО.

"Мы хотели бы, чтобы в рамках дня города в Херсоне, когда проходит ежегодная, уже ставшая традиционной яхтенная регата на Днепре, состоялась и регата на кубок Президента Польши, с участием как украинских, так и польских яхтсменов", - сказал на встрече советник Президента Польши Марек ТАРЧИНСКИ.

Мэр Херсона В.САЛЬДО откликнулся на это предложение и пообещал содействие со стороны Херсона.

"Мы с помощью МИД Украины и Генерального консульства Республики Польша в Одессе решим вопрос о пребывании польских яхт в Украине", - сказал В.САЛЬДО.