Азаров: ВВП Украины за прошлый год будет еще выше, чем сейчас

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что показатель роста ВВП по итогам 2010 года будет увеличиваться и при дальнейшем уточнении превысит данные последних расчетов в 4,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с немецкими бизнесменами.

«Мы год закончили с позитивным экономическим результатом. Рост ВВП – 4,1%. Это предварительная оценка, а окончательная, я думаю, будет несколько выше, потому что целый ряд показателей еще не вошел в оценку», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 января т.г. премьер-министр Н.АЗАРОВ сообщил, что в Украине объем валового внутреннего продукта в 2010 году, по предварительным данным, вырос на 4,1%. Кроме того, премьер отметил, что все прогнозы, в частности по показателям инфляции и роста объема промышленного производства, по итогам 2010 года совпали с теми, которые были заложены в государственном бюджете правительства.

Напомним, 18 января т.г. во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что по итогам 2010 года рост ВВП в Украине составил около 5%, а промпроизводства – около 11%.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%. Всемирный Банк в декабре 2010 года улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.