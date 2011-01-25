Азаров обещал разобраться, почему переделили рынок мусора в Одессе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал разобраться с проблемами, возникшими у немецкой компании "Remondis", которая занималась вывозом мусора в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с немецкими бизнесменами, в ответ на заявление представителя компании "Ремондис Украина", которая входит в немецкую группу "Remondis", сообщившего, что новое руководство Одессы в одностороннем порядке разорвало договор о работе компании в городе.

«Я вам обещаю, что мы обязательно разберемся с вашей ситуацией и проверим законность действий администрации», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом представитель компании подчеркнул, что единственным условием расторжения договора могло стать ненадлежащее выполнение "Ремондис Украина" своих обязательств. Но компания работала исключительно по условиям договора.

«Я могу сказать, что мы до последнего момента предоставляли услуги надлежащим образом. Мы работали по условиям контракта», – сказал представитель компании.

Напомним, что действие договора о работе компании "Ремондис Украина" было прекращено органами местного самоуправления Одессы после того, как мэром города стал выдвиженец Партии регионов Алексей КОСТУСЕВ.

15 января компания обнародовала заявление о противоправном ее вытеснении руководством Одесской мэрии с городского рынка услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в пользу компании «Союз», которой владеет бизнесмен и политик Игорь МАРКОВ.

*** ООО "Ремондис Украина" входит в немецкую группу "Remondis", которая является мировым лидером в сфере обращения с отходами и водного хозяйства. В Украине "Remondis" оказывает услуги по обращению с отходами с 2008 года. Дочерние предприятия и региональные подразделения ООО "Ремондис Украина" удаляют бытовые отходы 2,4 млн. жителей в 7 городах Украины. Количество сотрудников компании в Украине превышает 600 человек.

Открытие структурного подразделения ООО "Ремондис Украина" в городе Одесса состоялось при непосредственном содействии дипломатической миссии Федеративной Республики Германии в Украине. Одесское структурное подразделение ООО "Ремондис Украина" начало операционную деятельность 1 февраля 2010 года (через 14 календарных дней с момента подписания договора на оказание услуги). Количество жителей обслуживаемого компанией района составляет около 100 тысяч человек, что соответствует доли рынка в 10%.