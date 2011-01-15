Передел рынка мусора в Одессе произошел стремительно

Дочернее предприятие немецкой компании Remondis AG & Co. KG обнародовала заявление о противоправном ее вытеснении руководством Одесской мэрии с городского рынка услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в пользу компании «Союз», которой владеет бизнесмен и политик Игорь МАРКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство ООО «Ремондис Украина» акцентирует, что «замена принадлежащих ему контейнеров с мест накопления твердых бытовых отходов контейнерами другого оператора рынка (компании «Союз» - УНИАН) в ночь с 10 на 11 января 2011 года произведена на незаконных основаниях».

Указав на факты произвола со стороны одесских властей в отношении ООО «Ремондис Украина», руководство предприятия напомнило, что работает в Одессе на основе заключенного 11 января 2010 года между предприятием «Ремондис Украина» и КП «Одесскоммунтранс» 5-летнего договора субподряда на оказание услуг по обеспечению сбора и вывоза ТБО из ЖКС «Хмельницкий» и ЖКС «Порто-Франковский» (центральной исторической части города).

С учетом этого ООО «Ремондис Украина» намерено «добиваться восстановления своих позиций на рынке сбора и вывоза ТБО в городе Одесса и защиты своих прав в соответствии с действующим законодательством».

Впрочем, генеральный директор украинского филиала компании Штефан КРЕССЕ призвал Одесскую мэрию «к конструктивному диалогу и возвращению взаимоотношений в правовое поле», «не прибегая к судебному разбирательству». Иные действия, по его мнению, выглядели бы как «вопиющее нарушение своих прав и экономических интересов компании».

Он также напомнил, что в минувшем году руководство Одесского горсовета обратилась в Посольство ФРГ с просьбой посодействовать им в выборе фирмы-инвестора по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. После этого КП «Одескоммунтранс» заключил с ООО «Ремондис Украина» пятилетний договор об оказании услуг, и компания приступила 1 февраля 2010 года к уборке и вывозу мусора.

В свою очередь 6 января 2011 года КП «Одескоммунтранс» направило письмо о досрочном разрыве отношений с 11 января 2011 года. «Ремондис» проинформировал КП о том, что предоставит окончательный ответ в 20-дневный срок, однако уже в ночь с 10 на 11 января контейнеры дочернего предприятия немецкой компании были неожиданно заменены контейнерами компании «Союз».

Между тем в мэрии считают, что действуют в рамках закона и договорных обязательств. «ООО «Ремондис» был субподрядчиком у КП «Одескоммунтранс», срок договора которого с городом истек, - заявил на брифинге первый вице-мэр Сергей ЧЕРНЕНКО. - Теперь пусть участвуют 17 января в тендере. Если выиграют, то продолжат работать».

При этом на вопрос, почему все-таки компанию «Ремондис» досрочно вытесняют с одесского рынка услуг по мусороуборке, заявил: «Не надо устраивать здесь КВН». После чего удалился с брифинга в служебный кабинет.

Как сообщалось, попытка вытеснения немецкой компании с одесского рынка сбора и вывоза ТБО последовала после расторжения Одесской мэрией договора с мусороуборочной компанией «Раф+» - вместо нее мусор уже вывозит фирма «Союз». Это мусороуборочное предприятие принадлежит бизнесмену и лидеру партии «Родына» И.МАРКОВУ, что он сам неоднократно подтверждал на встречах с журналистами.

*** Предприятие "Ремондис Украина" входит в состав немецкой компании "Remondis KG & AG", являющейся мировым лидером в сфере обращения с отходами и водного хозяйства. Предприятия группы оказывают услуги более чем 20 млн. людей. 19 тыс. сотрудников "Remondis" работают в 27 странах мира.