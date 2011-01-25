Азаров рассказал немцам о трудном компромиссе с Газпромом

Украину для создания совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с германскими бизнесменами.

При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают.

«Возникает вопрос: какие активы войдут со стороны России в это совместное предприятие? Если это такие активы, которые позволят нам иметь газ, нефть, - мы «за». Но если это месторождения, в которые придется вкладывать громадные ресурсы, не понятно, как транспортировать эти ресурсы, не понятно, когда эти затраты окупятся, то мы против», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что переговоры по созданию СП ведутся буквально каждую неделю. Однако особого прогресса в них нет.

«Мы ведем переговоры. Сказать, что мы достигли какого-то большого прогресса, я не могу на сегодняшний день. Сказать, что они стоят, я тоже не могу», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что оптимистически смотрит на развитие событий, поскольку между Украиной и Россией должно быть стратегическое партнерство, а не стремление получить сиюминутные выгоды.

«Я по натуре оптимист. И, во-первых, я глубоко убежден, что между Россией и Украиной должно быть стратегическое партнерство. Не сиюминутные какие-то выгоды, не позиция какой-то силы и диктата, а стратегическое партнерство как соседей, которые заинтересованы: мы – в развитии экономики России, а они должны быть заинтересованы в развитии экономики Украины. Мы во многом взаимно дополняем друг друга. И мы нацелены на достижение, прежде всего, взаимовыгодного равноправного соглашения на многие годы вперед. Я думаю, что конъюнктура, которая была с 2005 по 2009 годы включительно, уйдет в прошлое, и мы выстроим нормальные долговременные отношения», - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что в переговорах Украина и Россия ищут «трудный компромисс»

Кроме того, Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что в вопросе модернизации ГТС с участием России и Европейского Союза до сих пор не удается выйти на то, чтобы ЕС со своей стороны гарантировал объемы закупки газа в России, Россия со своей стороны – объемы поставок, а Украина со своей стороны гарантирует транзит этого газа.

«К большому сожалению, пока нам не удается достичь такого соглашения трех сторон – России, Европейского Союза и Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Ранее, 7 сентября 2010 г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября 2010 г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».