В Одессе нашелся нелицензионный университет

При проверке Христианского гуманитарно-экономического открытого университета инспекторы Управления образования и науки Одесской облгосадминистрации установили, что в действительности вуз является общественной организацией и не имеет установленных по закону лицензий и сертификатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовала сегодня начальник Отдела по работе с вузами Управления образования и науки ОГА Ольга ЖУРАВЛЕВА.

По ее словам, в Одесской области функционируют 19 государственных и 3 частных вузах, выдающих выпускникам дипломы установленного образца.

Что касается документа об образовании, выдаваемого ректором Христианского гуманитарно-экономического открытого университета, то «диплом этого вуза не соответствует государственному образцу. С учетом этогоу выпускников могут возникнуть проблемные ситуации при приеме на работу по избранной специальности».