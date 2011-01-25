Макеевуголь ждет журналистов «по другому поводу»

В ГП «Макеевуголь» не комментируют слухи и версии относительно взрывов в Макеевке 20 января.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте угольного предприятия.

В частности, ГП «Макеевуголь» благодарит журналистов за внимание к их предприятию из-за недавних взрывов в г. Макеевке. «Большое спасибо всем СМИ, проявившим и проявляющим в эти дни интерес к нам (от городских газет до телеканалов Украины и России). Ждем вас по любому другому информационному поводу», - сказано в сообщении.

Также угольщики просят журналистов «обратить внимание на то, что причинами и поиском виновников взрыва занимаются правоохранительные органы», и подчеркивают, что «поэтому слухи, версии и тому подобное ГП «Макеевуголь» не комментирует».

Кроме того в сообщении указано, что уже на следующий день после взрыва, 21 января 2011 года, ГП «Макеевуголь» продолжило работу в привычном режиме.

В сообщении указывается, насколько пострадало административное здание предприятия в результате взрыва и как слаженно сработали рабочие по устранению повреждений. Так, практически на всём протяжении северной стороны административного здания ГП «Макеевуголь» были повреждены стекла в рамах пяти этажей, взрывной волной были выбиты толстые стёкла входных дверей вестибюля, искорёжены элементы облицовки фасада, поврежден цоколь ступеней, пострадала вывеска на козырьке здания. И из-за резкого похолодания в помещении возникла угроза аварии системы отопления в здании.

«Но этого не произошло благодаря оперативным действиям, принятым дирекцией по социальным вопросам Госпредприятия», - объяснили в «Макеевугле». Как только работники спецслужб разрешили проход в админздание, силами хозяйственников были начаты работы по удалению битого стекла в рамах окон и в помещениях. Следом оконные проёмы забивались двойным слоем полиэтиленовой плёнки, чтобы не заморозить отопительную систему. К концу дня 20 января все повреждённые окна были закрыты. Большую помощь в проведении этих работ ГП «Макеевуголь» оказали угледобывающие подразделения предприятия, приславшие на подмогу своих работников, отмечено в сообщении.

На следующий день начались работы по восстановлению пострадавшей стороны здания.

«После ремонта облицовки фасада на прежнее место будут возвращены мемориальные доски, бюст Владимиру Кузяре, восстановлена рельефная надпись «МАКЕЕВУГОЛЬ», - заверили на предприятии.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия ”Макеевуголь”. В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов. По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело и разыскивает двух мужчин.

Некоторые СМИ допускали, что взрывы могут быть связаны с тем, что ГП «Макеевуголь» в прошлом году проверяло Контрольно-ревизионное управление, которое выявило масштабные нарушения. Так, 22 января председатель Государственной финансовой инспекции (бывшего Контрольно-ревизионного управления) Петр АНДРЕЕВ сообщил, что Контрольно-ревизионное управление выявило серьезные нарушения на государственном предприятии "Макеевуголь".

Но 24 января на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ заявил, что взрывы в Макеевке, произошедшие 20 января, не имеют никакого отношения к деятельности ГП «Макеевуголь». «Это обычный криминал, никакого отношения к «Макеевуглю» не имеет, и ставить знак равенства или какое-то соответствие здесь просто нет необходимости», - сказал вице-губернатор. Он отметил, что ревизия КРУ на этом угольном предприятии была, но ее результаты в настоящее время оспариваются в суде.