В КПУ считают, что Секретариат Президента увлекся детективным ширпотребом

Заявления руководителя главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины Валерия Гелетея о, якобы, готовящихся покушениях на жизнь политиков – лидеров оппозиционных партий в КПУ считают “трагикомическим шоу”, которое лишний раз подтверждает глубину политического и морального банкротства Секретариата Президента и «так называемой оппозиции».

“Послушав президентского чиновника, - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Компартии, - можно было подумать, что готовясь к своим “телеоткровениям” он начитался детективного ширпотреба: склеенный из собранных по мусорным корзинам клочкам план покушения с крестиками, стрелочками, вопросиками напротив фамилий “боевых друзей и подруг” президента. Не хватало только черепа и костей».

Компартия Украины заявляет, что вчерашние обвинения в якобы причастности членов Коалиции национального единства, руководителей МВД к подготовке покушения на лидеров оппозиции и руководство президентского секретариата - это грубая политическая провокация, ноги которой растут из событий, связанных с приснопамятным диоксиновым делом 2004 года.

«Почему до сих пор не найдены покушавшиеся на жизнь кандидата в президенты Ющенко, не выявлены заказчики этого преступления, несмотря на многочисленные заявления высших чиновников и самого Ющенко о том, что фамилии преступников известны, - задаются вопросом авторы заявления. - Не потому ль, что заказчиками могут быть эти же высокопоставленные чиновники и те, кто находиться в ближайшем окружении нынешнего президента. И последние события ярко подтверждают, что они готовы на все, ради захвата власти в стране, в том числе и организацию покушений на своих же “соратников”.

В связи с этим КПУ обратилась в Генпрокуратуру с требованием немедленно возбудить уголовное дело по факту и на основании сделанных В.Гелетеем заявлений о готовящихся покушениях, провести всестороннее расследование и проинформировать общественность о его результатах.