Для сельхозземель будет создано управляющее ведомство

Государственное агентство земельных ресурсов Украины предлагает создать Государственное специализированное учреждение по управлению землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Об этом говорится в проекте закона “О рынке земель”, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, учреждение должно обеспечить реализацию государственной политики относительно регулирования рынка земель сельскохозяйственного назначения, консолидации и охраны земель сельхозназначения государственной собственности.

Планируется, что данное учреждение будет создаваться Кабинетом министров Украины.

Документом предусматривается, что продажу земельных участков государственной или коммунальной собственности и права на их аренду осуществляют органы местной власти, местного самоуправления, государственные органы приватизации, специализированное учреждение, уполномоченное осуществлять отчуждение земельных участков, предназначенных для продажи, или государственный исполнитель согласно исполнительному документу.

Как сообщал УНИАН, Госземагентство агентство до конца января т.г. должно подготовить законопроект о рынке земель и внести его на рассмотрение Кабинета Министров, а также провести сопровождение законопроекта о государственном земельном кадастре, чтобы с 1 января 2011 года открыть продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года. Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».