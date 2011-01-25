1 км лесной дороги стоит 500 тысяч

Государственное агентство лесных ресурсов Украины рассчитывает на выделение 300 млн. грн. из государственного бюджета на 2011 год на строительство лесных дорог, закупку техники и противопожарные меры.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета лесных ресурсов Украины Юрий МАРЧУК.

Он отметил, что около 200 млн. грн. планируется направить на строительство лесных дорог, уточнив, что, согласно расчетам, строительство 1 км лесной дороги стоит 500 тыс. грн. «Если мы получим на дороги 200 млн. грн., это позволит построить 400 км дорог», - добавил Ю.МАРЧУК.

Кроме того, еще 10 млн. грн. планируется направить на противопожарные дороги, в основном на юге, около 20 млн. грн. на покупку пожарной техники, и остальные средства – на лесохозяйственную технику.

*** Согласно указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря 2010 года Государственный комитет лесных ресурсов Украины реорганизуется в Государственное агентство лесных ресурсов Украины.