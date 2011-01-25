Минздрав настойчиво рекомендует не ездить в страны, где есть холера

Министерство здравоохранения настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения стран, где зафиксированы случаи заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В частности, как напоминают в министерстве, в Доминиканской Республике уже зарегистрирован первый случай смерти от холеры, которая распространилась из соседнего Гаити.

В связи с этим Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины заявляет, что ситуация, сложившаяся в Республике Гаити и Доминиканской Республике, создает риск заболевания холерой для граждан Украины, которые планируют посетить эти страны.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, всего в Доминиканской Республике холерой заболели 189 человек. Между тем на Гаити эта болезнь уже унесла жизни более 3,8 тысячи человек.