Минздрав настойчиво рекомендует не ездить в страны, где есть холера
На Гаити болезнь отняли тысячи жизней
Министерство здравоохранения настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения стран, где зафиксированы случаи заболевания холерой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
В частности, как напоминают в министерстве, в Доминиканской Республике уже зарегистрирован первый случай смерти от холеры, которая распространилась из соседнего Гаити.
В связи с этим Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины заявляет, что ситуация, сложившаяся в Республике Гаити и Доминиканской Республике, создает риск заболевания холерой для граждан Украины, которые планируют посетить эти страны.
Как сообщал УНИАН, по последним данным, всего в Доминиканской Республике холерой заболели 189 человек. Между тем на Гаити эта болезнь уже унесла жизни более 3,8 тысячи человек.