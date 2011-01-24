Крымские татары обратились за помощью к Турции

Лидер крымско-татарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит Турцию принять программу о строительстве или выкупе для репатриантов тысячи квартир или индивидуальных домов в Крыму.

Об этом М.ДЖЕМИЛЕВ сказал на прошлой неделе в Турции, где его, в частности, принял Президент страны Абдулла ГЮЛЬ, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе меджлиса.

М.ДЖЕМИЛЕВ передал А.ГЮЛЮ письмо с перечнем наиболее актуальных проблем крымско-татарского народа.

Кроме того, встречаясь с государственным министром Турции Фаруком ЧЕЛИКОМ, лидер меджлиса обратил его внимание на необходимость скорейшего строительства «значительного числа общеобразовательных школ с обучением на родном языке, общежитий для студентов, детских садов, а также жилья для репатриантов». Турецкий министр заверил, что в течение 2011 года приложит усилия для начала строительства в Крыму хотя бы двух новых школ.

Помимо этого, во время встречи с президентом объединения турецких торговых палат и товарных бирж Турции Рыфатом ХИСАРДЖИКЛЫОГЛУ М.ДЖЕМИЛЕВ обратился к нему с просьбой оказать помощь в строительстве комплекса объектов для Крымского индустриально-педагогического университета (общежитие, спортклуб, библиотека и пр.), сметная стоимость которых составляет около 17 млн. долл., а также передал эскизные проекты комплекса. «ХИСАРДЖИКЛЫОГЛУ обещал переговорить на эту тему с отдельными турецкими фондами и строительными фирмами», - сообщила пресс-служба меджлиса.

М.ДЖЕМИЛЕВ также встретился в Турции с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и рассказал ему о публичных заявлениях премьера Крыма Василия ДЖАРТЫ по поводу самостроев крымских татар. «ЧАВУШОГЛУ сказал, что весьма обеспокоен развитием событий в Крыму и в ближайшее время постарается направить из Страсбурга комиссию ПАСЕ в составе депутатов, осуществляющих мониторинг выполнения Украиной взятых на себя перед Советом Европы обязательств», - сказано в сообщении.