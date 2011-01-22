Перечень оснований для внеплановой налоговой проверки

Кабинет министров Украины утвердил перечень оснований, которые предоставляют налоговым органам право на проведение документальной внеплановой выездной проверки плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) для определения достоверности начисления бюджетного возмещения данного налога.

Данный перечень закреплен правительственным постановлением (№1238 от 27 декабря 2010 г.), текст которого обнародован на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, данный перечень предусматривает такие основания проверки, как: возбуждение дела о банкротстве плательщика НДС и/или его поставщиков; наличие разницы между суммой налогового кредита, сформированного плательщиком, и суммой налоговых обязательств его контрагентов, которые не устранены по результатам проведения камеральной проверки.

Кроме того, основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки является отсутствие данных в налоговой отчетности плательщика об осуществлении на протяжении предыдущих 12 месяцев (для плательщиков налога с квартальным отчетным периодом - на протяжении предыдущих 4 месяцев) операций по поставке товаров/услуг, к которым применяется нулевая ставка НДС, или наличие данных о том, что объем таких операций составляет меньше 50% общего объема поставок.

Также проверка может быть осуществлена в случае, если плательщик налога не отвечает ни одному из следующих критериев: в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов) численность работников, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком, превышает 20 чел. и средняя зарплата всех работников не меньше чем в 2,5 раза превышает минимально установленный законодательством уровень; имеет основные фонды для осуществления деятельности, остаточная балансовая стоимость которых на отчетную дату превышает сумму налога, заявленную к возмещению за предыдущих 12 календарных месяцев; уровень определения налогового обязательства по налогу на прибыль к уплате в бюджет (отношение оплаченного налога к объемам полученных доходов) является выше среднего по отрасли в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов).

Основанием для проверки также определено отсутствие на протяжении предыдущих 24 последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев) (для плательщиков налога с квартальным отчетным периодом - на протяжении предыдущих 8) документальных плановых проверок и наличие документально подтвержденной информации о нарушении плательщиком норм налогового законодательства.

Данное постановление действует с 1 января 2011 года.