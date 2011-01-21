Fitch: прогноз по нефтегазовым компаниям России и СНГ стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало очередной ежегодный отчет с прогнозами по кредитоспособности, в котором говорится, что прогноз по нефтегазовым компаниям России и СНГ является стабильным.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что стабильный прогноз по нефтегазовому сектору указанного региона отражает мнение Fitch о том, что основные рейтингуемые нефтегазовые компании в России и СНГ сохранят уровни добычи и финансовые показатели, а также будут иметь достаточный запас прочности и возможности по привлечению долга для финансирования своих значительных программ капвложений. Благоприятным фактором для рейтингов большинства нефтегазовых компаний России и СНГ является подразумеваемая государственная поддержка, и их рейтинги увязаны с суверенным рейтингом.

Мировой спрос на энергоносители останется высоким в 2011 г. Fitch ожидает, что производство углеводородов в России и СНГ в целом будет демонстрировать рост на уровне низких однозначных чисел за счет сохранения уровней добычи на зрелых месторождениях (brownfield) в сочетании с увеличением добычи на новых месторождениях (greenfield) в Восточной Сибири и на каспийском шельфе.

Прогнозируется повышение цен на газ на внутреннем рынке примерно на 15% в 2011 г. в целях достижения паритета по цене нэтбэк с Европой к 2014 г. Российские интегрированные нефтяные компании ускоряют реализацию планов по развитию бизнеса в сегменте попутного газа, что в долгосрочной перспективе должно благоприятно сказаться на их рейтингах.

Большинство нефтегазовых компаний России и СНГ, рейтингуемых Fitch, достигли прогресса по своим капиталоемким проектам в области разведки и добычи, которые относятся главным образом к поддержанию добычи на зрелых месторождениях и вводе в эксплуатацию новых месторождений на отдаленных территориях с неразвитой инфраструктурой и суровыми климатическими условиями. Они также продолжают модернизировать свои активы в области переработки и сбыта и инвестируют в дистрибуцию и расширение за рубежом.

Fitch ожидает, что российские нефтяные компании будут поддерживать совокупный валовой скорректированный долг на уровне около 120 млрд. долл. и медианное отношение операционного денежного потока (CFO) к валовому скорректированному долгу в 60%. Медианное отношение операционного денежного потока к капиталовложениям должно остаться на уровне около 1,2x в 2011 г.

Налогообложение нефтегазовых компаний останется основным источником доходов российского государства в обозримом будущем. Fitch ожидает, что общая налоговая нагрузка по-прежнему будет высокой. В целом воздействие на рейтинги является нейтральным, поскольку вероятно предоставление новых налоговых льгот, которые уже длительное время лоббирует отрасль.

Fitch ожидает, что в 2011 г. казахстанские и азербайджанские нефтегазовые компании умеренно улучшат медианный показатель скорректированного левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) соответственно до 2,1x и 1,8x, в результате улучшения операционного денежного потока. Рейтинги нефтегазовых компаний СНГ принимают во внимание высокие показатели замещения запасов и кратности запасов у этих компаний, а также их сильные связи с государством.

В 2011 г. активность в области слияний и поглощений может во все большей степени наблюдаться у нефтегазовых компаний России и СНГ, которые продолжат осуществлять приобретения, как на развитых, так и на развивающихся рынках. По мере восстановления экономики, нефтегазовые компании России и СНГ могут во все большей степени быть заинтересованными в улучшении своих рыночных позиций. Fitch ожидает повышения активности в области слияний и поглощений на фоне того, как в 2011 г. нефтегазовые компании России и СНГ будут выборочно использовать возможности для расширения своего бизнеса или для увеличения доли рынка и будут на равных конкурировать с сопоставимыми компаниями с развитых рынков.