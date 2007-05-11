Верка Сердючка на грани нервного срыва: к ней вылетела Билык

Вчера подруга Андрея Данилко Ирина Билык в срочном порядке вылетела в Хельсинки, для того чтобы поддержать друга во время выступления в финале конкурса. За день до этого певица в частной беседе призналась, что Данилко названивает ей по телефону и жалуется на неважное самочувствие. Мол, очень нервничает, переживает и вот-вот сорвется.

- Я должна быть вместе с ним, чтобы поддержать его. Потому что успокоить товарища по телефону не особо удается, - рассказала «Комсомолке» Ирина. - Это он так волнуется, потому что меня рядом нет. Думаю, что мое присутствие поможет Андрею справиться со всеми переживаниями. Он же самый лучший!

Состояние Данилко подтвердил еще один его приятель, певец Андрей Кравчук:

- Я говорил с Андреем по телефону, и он мне сказал, что ужасно волнуется. Я ему говорю: Андрей, ну чего волноваться? Уже ведь все сделано! Фурор вы произвели, дело осталось за малым. Расслабься и получай удовольствие. Но это мало помогает. Он очень чувствительный человек. Все близко принимает к сердцу.

Вчера в 12 часов утра Ирина вылетела самолетом на подмогу народной проводнице. Собиралась было полететь к сыну и мама певца (самая настоящая его мама - Светлана Ивановна Волкова). Когда она узнала, что Андрей очень переживает по поводу своего выступления, она позвонила Ире Билык и попросила взять ее с собой. Но оформить документы за один день не получилось.

- Я обещаю, что приведу Андрюшу в чувства, все будет хорошо и мы вернемся с победой, - утешила Светлану Ивановну Ира Билык.