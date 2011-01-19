Обнуление ввозной пошлины на алкоголь - вынужденный шаг

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что обнуление ставки ввозной пошлины на импорт алкоголя продиктован условиями членства страны во Всемирной торговой организации (ВТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире «5-го канала».

По словам Н.АЗАРОВА, какие-либо упреки в том, что Украина таким шагом продемонстрировала отсутствие заботы об отечественном товаропроизводителе, безосновательны.

«Упреки здесь безосновательны, потому что вступило в силу одно из соглашений (с ВТО – УНИАН), которое Украина подписала в 2005-м и 2006-м годах. И эти обязательства по вступлению нашей страны в ВТО надо выполнять», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, что с 1 января 2011 года Украина в рамках обязательств перед Всемирной торговой организацией обнулила импортные пошлины на алкогольную продукцию и спирт.