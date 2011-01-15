Прокуратура требует расформировать "Оперативный отряд"

Прокурор Николаева требует в принудительном порядке прекратить деятельность Николаевского городского общественного формирования по охране общественного порядка «Оперативный отряд».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

С таким обращением прокурор города Николаева обратился в Николаевский окружной административный суд. Основанием для обращения стали выявленные грубые нарушения закона, обнаруженные во время проверки.

“В нарушение статьи 14 Закона Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы» имели место факты незаконного использования членами этой организации спецустройств”, - сообщила начальник отдела представительства интересов граждан и государства в судах Николаевской областной прокуратуры Наталья ПОРОШИНА. В частности, по ее словам, руководителем организации в августе прошлого года “было использовано спецустройство с грубым нарушением требований законодательства, в связи с чем было аннулировано разрешение на его право хранения и ношения устройства”. Речь идет о пистолете с резиновыми пулями.

По данным милиции Николаева, на протяжении 2009 года и первого полугодия 2010 года зафиксировано 6 случаев нарушения правил обращения с оружием или неправомерного использования его членами общественного формирования «Оперативный отряд».

«Проведенной проверкой установлено, что деятельность ОФ «Оперативный отряд» никаким образом не способствовала улучшению оперативной обстановки на территории города, наоборот, формирование самоустранилось от предоставления какой-либо помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка. С момента создания члены формирования не принимали участия в каких-либо совместных рейдах или отработках, - отметила Н.ПОРОШИНА.

В свою очередь руководитель общественного формирования «Оперативный отряд» Максим ЗАВТУРА заявил, что решение прокуратуры - это ни что иное, как способ его запугать.

По словам М.ЗАВТУРЫ, в прошлом году он пытался противодействовать должностным лицам – начальнику оборонного отдела горисполкома и начальнику разрешительной системы УВД, которые приняли решение, позволяющее массово выдавать разрешения на ношение и применение оружия. Такое разрешение могут получить лица, являющиеся членами добровольных формирований по охране общественного порядка, подобные «Оперативному отряду».

После того, как М.ЗАВТУРА отказался принимать в свой отряд людей, которых ему якобы рекомендовали указанные должностные лица, он, по его словам, начал получать от них угрозы и требования не мешать их бизнесу. Одновременно члены отряда практически прекратили оказывать помощь представителям горисполкома при проведении рейдов и проверок.

Что касается незаконного применения оружия, то М.ЗАВТУРА утверждает, что «это - его личное дело» и что в той ситуации он защищался, а расформирования отряда в целом тот случай никак не касается.

Решение горисполкома, позволяющее массово выдавать оружие, М.ЗАВТУРА называет незаконным и считает, что не должен его выполнять. Он обратился к заместителю городского председателя с просьбой отменить незаконное, на его взгляд, решение горисполкома о порядке выдачи оружия.

М.ЗАВТУРА сказал, что собирает материалы, которые подтверждают его правоту, и намерен обратиться в суд по поводу несправедливых обвинений в его адрес.