Во Львове в ночь на Старый новый год горел горсовет

В ночь на Старый новый год во Львове ликвидировали пожар в здании городского совета.

Об этом сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью и СМИ Управления Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины Вадим ГОЛУБ.

По его словам, пожар произошел в кабинете отдела международных отношений Львовского городского совета.

Огонь затушил около 21.00 наряд внутренних войск, который нес службу по обеспечению безопасности мэрии.

О пожаре правоохранителям сообщила уборщица, которая, идя по второму этажу городского совета, услышала запах горелого. После того, как представитель муниципальной дружины открыл кабинет, военные затушили пожар собственными силами. В помещении сгорела мусорная корзина, часть стола и паркет.