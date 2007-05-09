Карикатура на Путина признана лучшей в мире (рисунок)

На ежегодном конкурсе World Press Cartoon лучшей в мире была названа карикатура на президента России Владимира Путина.

На мероприятии, которое проходило неподалеку от Лиссабона (Португалия), работа шведского художника под псевдонимом Riber, приславшего рисунок, смогла обойти более 800 своих конкурентов.

Рисунок стал лучшим в номинации «карикатура», взяв также и главный приз конкурса World Press Cartoon.

По мнению организаторов конкурса, который впервые был проведен в 2005 году, признание в нем является показателем высокого уровня работ и стимулом для тех, кто ценит юмор в печатных изданиях.

Известно, что в 2006 году общий призовой фонд составил 70 тысяч долларов.

В 2007 году за Гран-при победитель получил чуть более 27 тысяч долларов, за первое место жюри присудило по 6,8 тыс. долларов в каждой категории (всего их три), за второе – по 3,4 тыс. долларов, за третье – по 1,3 тыс. долларов.

Для участия в конкурсе необходимо представить оригинал работы, при этом сама работа должна была быть ранее опубликована в печатных изданиях.

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