Сгорела половина офиса Давида Жвания (фоторепортаж)

Вчера около 18.00 в Подольском районе Киева возникла пожар в главном офисе компании «Брингфорд» (Контрактовая, 9), где расположена приемная народного депутата Давида ЖВАНИЯ.

По предварительным данным, загорание произошло на 2 этаже четырехэтажного помещения в комнате, где расположены серверы.

Из-за того, что перекрытия между этажами - деревянные, огонь быстро распространился. В результате пожара была повреждена половина помещения.

Для тушения пожара были привлечены 70 спасателей-пожарников и 9 единиц основной пожарной техники.

На месте происшествия был сам Д.ЖВАНИЯ.

Прибыл также министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ. Тушение пожара проходило под непосредственным руководством министра.

Фото Сергея Светлицкого, Виктора Побединского/УНИАН