В теракте с поездом и аварии на газопроводе Мороз подозревает оппозицию?

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что аварии с поездом “Столичный экспресс” и на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород” были организованы для того, чтобы показать, что «исполнительная власть, правительство не исправляются со своими обязанностями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на сессии парламента.

По его словам, политическая ситуация в Украине «в настоящее время действительно сложная». В то же время, отмечает А.МОРОЗ, она усиливается и искусственно, то есть она «подогревается некоторыми вещами, которые нужно анализировать уже с юридической, а то и с уголовной точки зрения». «Вот был запрограммирован теракт с поездами, и сегодня следствие убеждается в том, что это действительно террористический акт, который, слава Богу, не завершился жизненными трагедиями», - сказал А.МОРОЗ.

По его убеждению, все это делается для того, чтобы показать – “видите, власть исполнительная, правительство не исправляются со своими обязанностями». Председатель ВР Украины также отметил, что «мы не один раз встречали подобные вещи в других странах и не хотелось, чтобы это было в Украине». «Хотелось бы предупредить тех, кто прибегает к таким шагам, что ничего тайного не бывает бесконечно тайным, оно становится в конце концов явным, и за все приходится отвечать», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, похожая ситуация и с аварией на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород”. «Это очень серьезное дело, и не случайно там работники СБУ проведут проверку, не причастны ли к этому лихие люди по какой-то известной причине, а, скорее всего, по той причине, о которой я вам говорил», - сказал А.МОРОЗ. Он выразил надежду, что СБУ в данном случае будет «руководствоваться объективным анализом дел, а не политической зависимостью или служебной зависимостью от конкретных должностных лиц».

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" сошли с рельсов 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м колеи. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, которое 2 мая стало причиной схождения с рельсов вагонов «Столичного экспресса» (Днепропетровск-Киев).

7 мая около 15 часов возле компрессорной станции Ставища магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (Богуславский район Киевской области) произошла разгерметизация участка газопровода с последующим возгоранием природного газа.