Яценюк привезет из Канады 5 миллионов долларов

Правительство Канады выделило Украине 5 миллионов канадских долларов для совершенствования систем безопасности в контрольно-пропускных пунктах с целью предотвращения нелегального перемещения ядерных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении канадской стороны было объявлено во время пребывания министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с официальным визитом в Канаде.

Отмеченный проект реализуется в рамках большой программы Глобального партнерства, которая была инициирована странами Большой восьмерки, и в которую Канада на протяжении последних 10 лет внесла свыше 1 млрд. дол.

Премьер-министр Канады Стивен ГАРПЕР заявляет о необходимости интенсификации политического диалога с Украиной.

Об этом журналистам сообщил спикер МИД Андрей ДЕЩИЦА, комментируя результаты встречи С.Гарпера с министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ, который находится в Канаде с официальным визитом.

Также, по словам А.Дещицы, стороны обсудили вопрос реализации визитов в Канаду Президента Украины и премьер-министра Украины и двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Спикер МИД также сказал, что во время встречи из А.Яценюком премьер-министр Канады очень положительно отметил роль украинцев в становлении и развитии канадского общества, а также их активную позицию в общественной и политической жизни государства.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк находится в Канаде с официальным визитом, в рамках которого он уже имел встречи с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ, с министром иностранных дел Канады Питером МАККЕЕМ, с министром национальной обороны Канады Гордоном О’КОННОРОМ, министром международного сотрудничества Канады Жозе ВЕРНЕР, с Президентом Канадского агентства международного развития (CIDA) Робертом ГРИНХИЛОМ, со спикером палаты общин парламента Канады Питером МИЛЛИКЕНОМ, кроме того, выступил перед профессорско-преподавательским составом Оттавского университета и украинской общиной, где также вручил некоторым ее представителям удостоверения заграничных украинцев.