Немецкая пресса составила список Топ-10 банков мира с самой большой рыночной капитализацией. В целом, крупные кредитные организации преодолели период рецессии, вызванной глобальным финансово-экономическим кризисом, отмечают немецкие эксперты, хотя американские банки все еще вынуждены работать в условиях неопределенной рыночной конъюнктуры, а китайские банки, напротив, процветают. Именно американские и китайские банки поделили между собой первые места рейтинга, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Handelsblatt.

Между тем на 10-м месте оказался бразильский банк с непривычным для уха европейца названием Itau Unibanco, созданный в ноябре 2008г. путем слияний нескольких кредитных организаций. Именно Itau Unibanco с большим отрывом лидирует в списке самых "дорогих" латиноамериканских банков, его рыночная капитализация в 2010г. составила 70,56 млрд евро.

На девятом месте рейтинга расположился американский Bank of America, рыночная капитализация которого составила в 2010г. 99,65 млрд евро. Несмотря на то, что тяжелые времена позади и банк вернулся к прибыльности, у Bank of America все еще есть трудности, отмечают эксперты. Согласно данным немецкой прессы, покупка инвестиционного банка Merrill Lynch в сентябре 2008г. все еще "обременяет" баланс кредитной организации.

Ближе к верхушке рейтинга Handelsblatt подобрался китайский Agricultural Bank of China, в июле 2010г. вышедший на фондовую биржу Гонконга. По итогам проведенного IPO в Гонконге и Шанхае банк привлек 21 млрд долл. В 2010г. рыночная капитализация банка составила 101,05 млрд евро.

Между тем американский Citigroup, бывший однажды самым "дорогим" банком мира, в этот раз оказался лишь на 7 месте по рыночной капитализации (104,82 млрд евро в 2010г.), опередив Agricultural Bank of China, но уступив еще одному китайскому банку Bank of China. Отметим, что в 2008г. дела Citigroup шли настолько плохо, что кредитная организация "вылетела" даже за пределы списка топ-30 банков, составленного немецкой прессой. Тем временем в 2010г. правительство США продало оставшуюся долю в капитале Citigroup и банк вернул себе независимость.

На 6-ом месте рейтинга немецкой прессы оказался вышеупомянутый Bank of China, рыночная капитализация которого в 2010г. составила 106,57 млрд евро. При этом, как отмечают эксперты, этот банк прочно закрепился на первых местах рейтинга и, вероятно, будет в числе самых крупных банков по рыночной капитализации и в 2011г.

Пятое и четвертое место поделили между собой американские банки JP Morgan Chase (122,01 млрд евро в 2010г.) и Wells Fargo (123,15 млрд евро). Последний чувствует себя после кризиса превосходно, отмечает Handelsblatt: представленные финансовые результаты банка за III квартал превзошли ожидания аналитиков.

Тройку лидеров замыкает крупнейший банк Европы HSBC с рыночной капитализацией 138,20 млрд евро - единственный европейский банк попавший в топ-10 рейтинга Handelsblatt. Прорыв британцев, можно объяснить их крепким положением на азиатских рынках, которое позволило HSBC выйти из кризиса в гораздо лучшем состоянии, чем их конкурентам.

Второе и первое места рейтинга 2010г. достались китайским China Construction Bank (168,76 млрд евро) и ICBC (174,59 млрд евро). Именно пример ICBC наглядно демонстрирует набирающую обороты мощь КНР, ведь еще три года назад на первом месте рейтинга был американский Citigroup, скатившийся в 2010г. лишь на седьмое. Благодаря высоким прибылям ICBC может развиваться успешно и дальше, уверены немецкие эксперты.