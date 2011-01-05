Кто задержал в новогоднюю ночь лидеров запорожской "Свободы"?

Прокуратура Запорожской области требует от руководства Запорожского главка милиции проведения служебного расследование в связи с задержанием в новогоднюю ночь после взрыва памятника Сталину в Запорожье руководителей местной организации Всеукраинского объединения "Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ.

"Никаких жалоб от политической организации, которую бы преследовали, мы не получали. Тем не менее, мы отреагировали на упреждение и назначили руководству ГУ МВД служебное расследование - чтобы они проверили: кто доставлялся, кто задерживался", - заявил В.ПАВЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник И.Сталину.

Всеукраинское объединение "Свобода" заявило о задержании 1 января председателя и заместителя председателя своей Запорожской областной организации по подозрению в уничтожении путем взрыва памятника Сталину в Запорожье.