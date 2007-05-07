В Укрзализныце допускают, что Столичный экспресс пустили под откос ”свои”

Железнодорожники практически завершили внутреннее служебное расследование происшествия с поездом «Столичный экспресс» 2 мая, когда несколько вагонов сошли с рельсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Юго-Западной железной дороги - главный ревизор по безопасности движения Константин АЗАРЕНКО.

Он сказал: «Наше служебное расследование практически завершено. Мы имеем целый пакет документов, актов, объяснений очевидцев, снятые копии с системы «Каскад», расшифровки скоростимерных лент - все это уже у нас есть, и, в принципе, на 99,9% мы служебное расследование завершили».

По словам К.АЗАРЕНКО, действия, которые привели к таким последствиям, были сознательными и профессионально продуманными, их мог совершить только осведомленный с системой человек. «Это изощренный способ, это может (осуществить) только подготовленный человек и, причем, работавший наверняка на железной дороге и имеющий достаточный опыт», - сказал он. При этом К.АЗАРЕНКО отметил, что такие действия мог осуществить даже один человек. «Специалисту это (сделать) очень просто», - сказал он.

Он также отметил, что диспетчер станции в данной ситуации не мог предупредить такие действия, таким образом, вины диспетчера нет.

Как сообщал УНИАН. вечером 2 мая у железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" из 10 вагонов, который следовал по маршруту Днепропетровск-Киев, сошли с рельсов 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирских. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м путей.

Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо (при этом 11-летний мальчик 3 мая был выписан домой).

4 мая к вечеру движение поездов на поврежденном участке было восстановлено.