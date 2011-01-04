В Белой Церкви почтили память освободителей

В Киевской области состоялись торжества, посвященные 67-й годовщине освобождения города Белая Церковь от немецких захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, во время торжественных мероприятий руководители области и города вместе с ветеранами Великой отечественной войны возложили цветы к Мемориалу Славы, где похоронены более тысячи воинов, погибших в боях за освобождение Белой Церкви, и почтили их память минутой молчания.

Выступая перед ветеранами, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что в этом году в области будут финансироваться все социальные программы, направленные на защиту ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.

«Мы все сделаем для того, чтобы каждый ветеран Великой Отечественной войны чувствовал себя социально защищенным. За короткий срок в области было проведено бесплатное медицинское обследование всех ветеранов. Также возобновлено финансирование программы обеспечения участников Великой Отечественной войны автомобилями», - отметил губернатор Киевской области.