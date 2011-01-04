Ветераны начали сбрасываться на новый памятник Сталину в Запорожье

В Запорожье ветераны Великой Отечественной войны начали сбор средств на изготовление и установку на территории Запорожского обкома КПУ нового памятника Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции председатель городской организации ветеранов Виктор КОРОЛЕНКО пояснил, что установка нового памятника Сталину - принципиальный вопрос для ветеранов.

Он также отметил, что "взрыв памятника Сталину является осквернением чувств запорожских ветеранов".

Одним из первых, кто заявил о готовности сдать деньги на новый памятник стал запорожский ветеран войны Алексей ПОПОВ. "Я со своей семьей посоветовался и вношу первый вклад в новый памятник - 3000 грн." - заявил А.ПОПОВ.

По словам первого секретаря Запорожского обкома КПУ Алексея БАБУРИНА, всего же на создание и установку нового памятника Сталину в Запорожье потребуется "порядка 300-400 тыс. грн.: чтобы монумент был крепче предыдущего и охранялся лучше", т.е., в 4-5 раз больше, чем обошелся коммунистам первый памятник.

Как сообщал УНИАН, в Новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего был полностью разрушен памятник Сталину. Взрывом также выбило окна в здании обкома и незначительно повредило само строение.

Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года.