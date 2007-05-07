Двое подростков забили насмерть двух мужчин
12:59, 07 мая 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Херсоне сотрудники милиции по подозрению в убийстве двух мужчин задержали двоих школьников, 13 и 16 лет.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, тела мужчин, 51 и 55 лет, с признаками повреждения внутренних органов были найдены на одной из улиц города 4 мая.
По предварительным данным, между подростками и погибшими возникла драка в результате внезапной ссоры.
Возбуждено уголовное дело.
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