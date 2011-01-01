"Студенческая защита" будет собирать сведения о взятках на зимней сессии

Во время зимней экзаменационной сессии в высших учебных заведениях Украины будет работать «горячая» телефонная линия с целью противостояния в них взяточничеству. Об этом заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Студенческой защиты», с целью обеспечения независимого контроля над проведением зимней экзаменационной сессии 2010/2011 учебного года у вузах Украины активисты будут собирать информацию о фактах взяточничества.

«Только оперативное реагирование на факты взяточничества смогут помочь студентам получить честные оценки, заработанные собственным умом, а не деньгами», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

Студенты высших учебных заведений могут круглосуточно звонить по телефону (096) 536 77 42 и сообщать о фактах взяточничество или направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com.