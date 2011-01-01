В Ровно пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры

Сегодня в Ровенской области по инициативе местных организаций всеукраинского объединения «Свобода» состоятся мероприятия по случаю 102-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов, Героя Украины Степана Бандеры, сообщает пресс-служба областной организации ВО «Свобода».

Как сообщили корреспонденту УНИАН, в этот день “свободовцы” организуют в Ровно факельное шествие.

Торжественная колонна пройдет от центральных улицы Соборной к улицам Княгини Ольги и С.Бандеры. Возле мемориальной доски лидеру ОУН, на доме на перекрестке улиц Княгини Ольги и С.Бандеры, состоится митинг.

В этот же день на центральной площади Независимости в городе Дубно состоится богослужение за С.Бандеру. А на следующий день в городе Радивилов состоится панихида за упокой души лидера ОУН.